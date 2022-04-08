UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Возвращаться в Киев рано, действия врага могут быть непредсказуемы - ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 13:53
Возвращаться в Киев рано, действия врага могут быть непредсказуемы - ОВА - Фото
Фото: t.me/VA_Kyiv

Военная администрация Киева призывает выехавших из столицы жителей города повременить с возвращением домой: пока что это опасно. Об этом говорится в сообщении КОВА в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Возвращаться рано, ведь действия врага могут быть непредсказуемы", – предостерегли в руководстве города.

Власти уточнили, что сейчас в пригородах и окрестностях столицы продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, идет разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Читайте также: Арестович: Вторая попытка взять Киев – неосуществимый и безумный план

"Пока в Киеве возобновляется работа предприятий, мы стараемся приспособиться к современным реалиям. Машин на киевских улицах становится больше. Чтобы уменьшить возможность пробок, мы расширяем проезжую полосу там, где есть блокпосты. При этом сами блокпосты остаются. Нам следует быть в боевой готовности", – подчеркнули в КОВА.

В Ирпене комендантский час продлен до 09:00 утра 11 апреля, въезд в город полностью закрыт.

  • На стыке марта и апреля 2022 года ВСУ выбили российские войска со всей северной части Украины, в том числе из Киевской области.
  • Вчера, 7 апреля, в ВСУ заявили, что сейчас враг попытается полностью захватить Донбасс, а потом следует ожидать повторного наступления на Киев.

Читайте также: "Думали – тихо, но противник здесь есть". В Киеве за два дня задержали 16 ДРГ

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев возвращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 