Возвращаться в Киев рано, действия врага могут быть непредсказуемы - ОВА
Военная администрация Киева призывает выехавших из столицы жителей города повременить с возвращением домой: пока что это опасно. Об этом говорится в сообщении КОВА в соцсетях.
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"Возвращаться рано, ведь действия врага могут быть непредсказуемы", – предостерегли в руководстве города.
Власти уточнили, что сейчас в пригородах и окрестностях столицы продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, идет разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.
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"Пока в Киеве возобновляется работа предприятий, мы стараемся приспособиться к современным реалиям. Машин на киевских улицах становится больше. Чтобы уменьшить возможность пробок, мы расширяем проезжую полосу там, где есть блокпосты. При этом сами блокпосты остаются. Нам следует быть в боевой готовности", – подчеркнули в КОВА.
В Ирпене комендантский час продлен до 09:00 утра 11 апреля, въезд в город полностью закрыт.
- На стыке марта и апреля 2022 года ВСУ выбили российские войска со всей северной части Украины, в том числе из Киевской области.
- Вчера, 7 апреля, в ВСУ заявили, что сейчас враг попытается полностью захватить Донбасс, а потом следует ожидать повторного наступления на Киев.
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