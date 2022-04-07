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"Думали – тихо, но противник здесь есть". В Киеве за два дня задержали 16 ДРГ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 17:56
Фото: УНИАН

В Киеве за двое прошедших суток обнаружили 16 диверсионно-разведывательных групп, сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич в эфире Украинского медиацентра, пишет Интерфакс-Украина.

В этих группах случались завербованные украинцы преимущественно с Донбасса, говорит он.

"В течение двух дней в самом Киеве совместными действиями было задержано 16 ДРГ. Мы думали, что тихо, но противник здесь есть. Только вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу: пару датчиков, по которым приводятся ракеты. То есть пренебрегать правилами воздушной безопасности не стоит", – рассказал Грузевич.

Поэтому в Киеве пока не будут убирать блокпосты.

  • Мэр Виталий Кличко неоднократно повторял, что в город возвращаться рано. Это и опасно, и перегрузка дорог, что приводит также к ДТП.
Катерина Амеліна
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