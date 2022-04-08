UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович: Вторая попытка взять Киев – неосуществимый и безумный план

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 10:46
Арестович: Вторая попытка взять Киев – неосуществимый и безумный план - Фото
Алексей Арествич (Скриншот из видео)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возможная новая попытка взять Киев – это неосуществимый для армии России план. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня прозвучала мысль, что якобы они могут вернуться под Киев и снова напасть… Попытка взять Киев второй раз – это как раз те самые безумные планы, которые неосуществимы", – сказал он.

Арестович назвал "идиотской" стратегию, в которой РФ попыталась бы снова взять позиции, которые ранее она взяла с кровью, еле-еле удержала и в итоге была выброшена.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что россиянам понадобилась бы группировка как минимум такая, как и при первой попытке нападения на Киев. "А где ее (такую же группировку, –ред.) взять – непонятно совершенно", – сказал он.

Арестович также добавил, что и украинская сторона сейчас гораздо лучше готова к обороне столицы. По его мнению, киевлянам сейчас "не очень грозит опасность – не более, чем в Виннице и Ивано-Франковске".

"Если он (диктатор Путин, – ред.) отдаст такой приказ – то они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева. Я невысокого мнения о путинских стратегах, но такого идиотизма даже, наверно, они не допустят. Я думаю, что основные усилия будут на востоке и на юге", – сказал он.

Читайте также: "Думали – тихо, но противник здесь есть". В Киеве за два дня задержали 16 ДРГ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев наступление армия рф Алексей Арестович войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 