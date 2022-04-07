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В ВСУ ожидают повторного наступления оккупантов на Киев

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 18:33
В ВСУ ожидают повторного наступления оккупантов на Киев - Фото
Александр Грузевич (скриншот с видео)

В Вооруженных Силах ожидают повторной попытки российских оккупантов провести наступление на столицу. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

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Сегодня, по его словам, ситуация в Киеве и области стабильна, она контролируется силовыми органами, но угроза нанесения ракетных ударов остается.

"Враг отошел. Он сейчас перенацеливает свои направления и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления все-таки на столицу", — сообщил Грузевич.

По его словам, сейчас военные работают над расширением внешнего круга обороны Киева и Киевской области, принимаются меры по наращиванию фортификационного оборудования и подготовке личного состава.

  • За двое прошедших суток в Киеве обезвредили 16 диверсионно-разведывательных групп. 

Вадим Ребрина
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война киев александр грузевич
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