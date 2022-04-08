"Дружба народов" убивает людей". В Киевском метрополитене призвали переименовать 5 станций

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский предложил городской власти одобрить переименование пяти станций метро. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Глава столичной подземки напомнил, что люди в Киеве укрываются от авиа- и ракетных ударов на станции "Дружбы народов", "пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну".

"Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!", – перечислил он.

Брагинский выразил убеждение, что профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью "выберет достойные названия и увековечит наших героев".

Станции метро в Киеве и других городах-миллионниках Украины с началом полномасштабного вторжения России приютили горожан, спасающихся от бомбардировок оккупантов.

Поезда в столице сейчас ходят примерно с часовым интервалом с 07:30 до 19:00.

Сегодня, 8 апреля, красная линия метро работает до конечной на западе – ст. м. "Академгородок".

Евгений Пилипенко

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