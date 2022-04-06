"Как минимум годы". Как долго продлится война РФ против Украины: оценка топ-генерала США

Полномасштабное вторжение России в Украину, вероятно, могло предотвратить лишь присутствие там американских войск, а теперь война может "затянуться на годы". Такую оценку ситуации дал вчера в докладе Комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США.

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"Откровенно говоря, если не считать ввода войск США в Украину, я не уверен, что его [Путина] можно было сдержать. Это [захват Украины] издавна была его долгосрочная цель. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину, сдерживания его Штатами, потребовала бы использования вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы точно не советовал", – сказал генерал.

Такие слова Милли противоречат довоенной риторике Белого дома об ожидаемом эффекте санкций против России.

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"Пока рановато [давать оценки, сколько продлится война]. Несмотря на то что война началась больше месяца, в Украине еще хватает наземной войны, – заявил он. – Но я действительно думаю, что это очень затяжной конфликт, и считаю, что он, по меньшей мере, измеряется годами. Насчет десятилетия – не знаю, но как минимум годы – точно".

Милли добавил, что Россия "инициировала очень длительный конфликт", и НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнеры, которые ее поддерживают, "будут вовлечены в него в течение довольно долгого времени".

До 24 февраля 2022 года некоторые мозговые центры на Западе, в том числе при НАТО, моделировали сценарии и приходили к выводам, что при полномасштабном вторжении России Киев быстро падет. Как показала реальность, эти модели были неверными.

Глава внешней разведки Эстонии считает, что война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится.

Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, кто за Украину: карта мира от The Economist.

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Евгений Пилипенко

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