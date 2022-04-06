Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, кто за Украину: карта мира от The Economist

Британский еженедельник The Economist "разделил" карту мира на три категории стран по отношению к полномасштабной войне России против Украины: прозападные, пророссийские и нейтральные. Данные собирала их дочерняя компания Economist Intelligence Unit, которая отслеживает исторические связи других стран с Россией и действиями их правительств после начала войны.

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В своем осуждении вторжения в Украину Запад и его союзники "необычайно сплочены", отметили там.

"Скоординированные действия, в том числе санкции и банковские ограничения, нанесли ущерб российской экономике. Но это единство не выходит за пределы богатого мира. <...> Анализ показывает, что против России выступает 131 страна, в том числе большинство богатых стран Северной Америки и Европы. К этому лагерю принадлежит более 70% мирового ВВП", – подчеркнули аналитики.

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При этом, по их данным, "две трети" людей в мире живут в нейтральных или пророссийски настроенных странах.

"Далеко не все считают Россию страной-изгоем", – подытожили авторы карты.

"Китай, классифицируемый как пророссийский, избегает прямого осуждения действий Путина", – пишут в газете.

Другие густонаселенные страны вроде Пакистана и Эфиопии также поддерживают РФ. Индия, классифицированная как нейтральная, заинтересована в дешевой российской нефти.

Глава МИД Кулеба – Западу: "Затяните пояса на несколько месяцев, введите против РФ суперсанкции".

Премьер Израиля также осудил убийства в Буче, но не обвинил Россию в военных преступлениях.

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Евгений Пилипенко

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