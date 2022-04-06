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Премьер Израиля осудил убийства в Буче, но не обвинил Россию в военных преступлениях

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 04:25
Премьер Израиля осудил убийства в Буче, но не обвинил Россию в военных преступлениях - Фото
Нафтали Беннет (Фото: EPA-EFE/GIL COHEN-MAGEN)

5 апреля премьер-министр Нафтали Беннет осудил убийства в Буче через четыре дня после того, как мир увидел фотографии многочисленных жертв среди гражданского населения, но Беннет не стал обвинять Россию в военных преступлениях. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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"Мы шокированы тем, что видим в Буче, ужасными фотографиями, и осуждаем это, – заявил Беннет. – Фотографии очень жесткие. Страдания граждан Украины огромны, и мы делаем все возможное, чтобы помочь".

В отличие от Беннета, министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Россию в совершении военных преступлений.

"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и более слабой страны без каких-либо оправданий, – сказал Лапид во время визита в Афины. – Фотографии и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я осуждаю эти военные преступления".

По словам Лапида, есть надежда, потому что "мир не молчит; мир не циничен и не ограничивается интересами и экономической выгодой", и работает вместе, чтобы выстоять вместе с Украиной.

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Наталия Медведева
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