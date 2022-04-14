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Турция поддержит санкции против России, утвержденные на уровне ООН – глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 13:54
Турция поддержит санкции против России, утвержденные на уровне ООН – глава МИД страны - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото - EPA)

Турция будет следовать всем ограничениям, согласованным и утвержденным на уровне ООН в отношении России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, сообщает Anadolu.

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Он также отметил, что выявленные после деоккупации пригородов Киева военные преступления войск РФ "оказали негативное воздействие на переговорный процесс между Киевом и Москвой".

"Бесчеловечные события в Буче и Ирпени, которые Турция осудила, изменили атмосферу в переговорном процессе... По факту имеет место негативное воздействие на развитие диалога", – считает глава турецкого МИД.

Однако, считает Чавушоглу, несмотря на все сложности, возможность для прекращения огня остается, и Анкара намерена продолжить усилия по организации новых встреч делегаций России и Украины.

Возможность встречи лидеров РФ и Украины в Турции по-прежнему "зависит от положительного ответа российского лидера Владимира Путина", сказал Чавушоглу.

Сергей Бережной
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Турция Мевлют Чавушоглу
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