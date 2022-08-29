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Глава МИД Эстонии: Россияне совершают геноцид. Неприемлемо, что они могут ездить в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 08:27
Глава МИД Эстонии: Россияне совершают геноцид. Неприемлемо, что они могут ездить в ЕС - Фото
Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал коллег по Евросоюзу все-таки ввести запрет на въезд россиян в Шенгенскую зону, потому что "морально неприемлемо", чтобы граждане страны, ведущей тотальную войну на уничтожение Украины и украинского народа, катались в Европу. Об этом он заявил немецкому изданию Die Welt.

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Глава МИД Эстонии заявил, что "мы против геноцида, но именно это россияне сейчас творят в Украине".

"Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шоппингом или обходить санкции, – морально неприемлем. Речь идет не о нескольких тысячах человек. Гражданам РФ выдается около 10 млн виз. Мы должны послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несет ответственность. Его [общества] молчание позволяет совершать преступления на украинской земле", – сказал Рейнсалу.

Более того, ограничение на въезд россиян позитивно скажется также и на общей безопасности ЕС, потому что "в Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает".

СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и другие союзники поддержали, против выступили ФРГ, Кипр, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц против - "это война Путина", говорит, "а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". СМИ пишут, что Франция и ФРГ призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам. Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Смотрите видео: Топ-канал РФ назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал ударить по ФРГ

Евгений Пилипенко
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визовый режим война геополитика евросоюз визы запрет эстония союзники Урмас Рейнсалу
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