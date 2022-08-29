Глава МИД Эстонии: Россияне совершают геноцид. Неприемлемо, что они могут ездить в ЕС

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал коллег по Евросоюзу все-таки ввести запрет на въезд россиян в Шенгенскую зону, потому что "морально неприемлемо", чтобы граждане страны, ведущей тотальную войну на уничтожение Украины и украинского народа, катались в Европу. Об этом он заявил немецкому изданию Die Welt.

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Глава МИД Эстонии заявил, что "мы против геноцида, но именно это россияне сейчас творят в Украине".

"Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шоппингом или обходить санкции, – морально неприемлем. Речь идет не о нескольких тысячах человек. Гражданам РФ выдается около 10 млн виз. Мы должны послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несет ответственность. Его [общества] молчание позволяет совершать преступления на украинской земле", – сказал Рейнсалу.

Более того, ограничение на въезд россиян позитивно скажется также и на общей безопасности ЕС, потому что "в Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает".

Глава МИД Кулеба дал совет россиянам, расстроенным перспективой визового бана – "жалуйтесь Кремлю".

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Евгений Пилипенко

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