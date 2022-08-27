UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 19:54
Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Франция и Германия готовят обнародовать на саммите министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа заявление, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст заявления, имеющийся в распоряжении агентства.   

В заявлении говорится, что ЕС должен выдавать визы особенно студентам, художникам, ученым и специалистам, даже, несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы Евросоюз запретил въезд российским туристам. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", – цитирует агентство выдержку из заявления.  

На саммите министры планируют обсудить компромиссное решение, которое будет сводиться к тому, что для россиян, выезжающих в ЕС, виза будет стоить дороже.

Также ЕС могут ввести дополнительные бюрократические процедуры при выдаче краткосрочных виз россиянам. 

  • Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. 
  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии. 
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визы россиянам Германия франция саммит ес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 