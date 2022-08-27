Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам – Bloomberg

Франция и Германия готовят обнародовать на саммите министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа заявление, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст заявления, имеющийся в распоряжении агентства.

В заявлении говорится, что ЕС должен выдавать визы особенно студентам, художникам, ученым и специалистам, даже, несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы Евросоюз запретил въезд российским туристам.

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"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", – цитирует агентство выдержку из заявления.

На саммите министры планируют обсудить компромиссное решение, которое будет сводиться к тому, что для россиян, выезжающих в ЕС, виза будет стоить дороже.

Также ЕС могут ввести дополнительные бюрократические процедуры при выдаче краткосрочных виз россиянам.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

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Роман Брыль

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