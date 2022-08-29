Главный дипломат ЕС против запрета россиянам ездить в Европу, невзирая "на любую причину"

Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель снова высказался против тотального запрета на выдачу виз россиянам, чье государство ведет войну на уничтожение Украины и украинского народа. Как выразился еврочиновник в интервью австрийскому каналу ORF, "это не поможет".

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Интервьюер сослался на публикацию Financial Times, которая написала, что на встрече глав МИД стран ЕС в Праге 30 и 31 августа будет рассмотрен вопрос полной приостановки визового соглашения 2007 года с РФ. Боррель сыронизировал, что "FТ, наверное, более осведомлены, чем я".

"Для меня полный запрет для всех россиян по любой причине – это нехорошая идея. Я не считаю, что отрубить отношения с гражданским населением [РФ] поможет", – сказал глава евродипломатии. Он усомнился, что "эта идея будет иметь необходимое единодушие [при голосовании на встречах министров иностранных дел стран ЕС]".

При этом он заявил, что Брюссель должен пересмотреть, как получают визы некоторые россияне: "Мы должны быть более избирательными <...> Министры будут искать сбалансированный подход".

"Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам", – повторил он, отметив, что олигархи из РФ уже якобы и так не могут въезжать в ЕС.

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Боррель, однако, заявил, что люди в ЕС "должны нести расходы" по поддержке Украины в этой войне, "потому что украинцы защищают свою родину".

Также чиновник обратился к критикам таких издержек для ЕС – "и как тогда вы хотите, чтобы была остановлена эта война? Какие будут последствия того, что мы прекратим поддерживать Украину? Вам все равно? Вам все равно, как закончится эта война?"

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Евгений Пилипенко

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