Главный дипломат ЕС против запрета россиянам ездить в Европу, невзирая "на любую причину"
Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель снова высказался против тотального запрета на выдачу виз россиянам, чье государство ведет войну на уничтожение Украины и украинского народа. Как выразился еврочиновник в интервью австрийскому каналу ORF, "это не поможет".
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Интервьюер сослался на публикацию Financial Times, которая написала, что на встрече глав МИД стран ЕС в Праге 30 и 31 августа будет рассмотрен вопрос полной приостановки визового соглашения 2007 года с РФ. Боррель сыронизировал, что "FТ, наверное, более осведомлены, чем я".
"Для меня полный запрет для всех россиян по любой причине – это нехорошая идея. Я не считаю, что отрубить отношения с гражданским населением [РФ] поможет", – сказал глава евродипломатии. Он усомнился, что "эта идея будет иметь необходимое единодушие [при голосовании на встречах министров иностранных дел стран ЕС]".
При этом он заявил, что Брюссель должен пересмотреть, как получают визы некоторые россияне: "Мы должны быть более избирательными <...> Министры будут искать сбалансированный подход".
"Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам", – повторил он, отметив, что олигархи из РФ уже якобы и так не могут въезжать в ЕС.
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Боррель, однако, заявил, что люди в ЕС "должны нести расходы" по поддержке Украины в этой войне, "потому что украинцы защищают свою родину".
Также чиновник обратился к критикам таких издержек для ЕС – "и как тогда вы хотите, чтобы была остановлена эта война? Какие будут последствия того, что мы прекратим поддерживать Украину? Вам все равно? Вам все равно, как закончится эта война?"
- 8 августа 2022 года президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Эту идею поддержали Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступили Кипр и Греция.
- Португалия также не хочет отказываться от туристов РФ: нужно, мол, "наказать военную машину, не народ".
- 14 августа президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.
- В Германии депутат переживает, что подумают россияне, если им запретят ездить в ЕС.
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