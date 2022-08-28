Бербок: За дешевый газ мы заплатили безопасностью и независимостью

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала самообманом дешевый российский газ. В интервью BILD am Sonntag она заявила, что за низкой стоимостью энергоресурсов из России кроется потеря энергетической независимости и жизни людей.

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"Мы должны положить конец самообману по поводу того, что мы когда-то получали дешевый газ из России. Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. И украинцы заплатили за это тысячи раз своими жизнями. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", – сказала она.

Бербок также дала понять, что выступает против открытия Северного потока-2, как это предлагают отдельные германские политики.

"Иногда мне кажется, что не все поняли – это не игра с правилами и не внезапное узкое место в поставках. Газопроводы из России – больше не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не поставляет газ по Северному потоку-1, почему он должен поставлять его по Северному потоку-2? По Северному потоку-1 идет недостаточно газа не потому, что газопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет", — сказала министр.

Глава немецкого МИД, представляющая Партию зеленых, добавила, что не исключает временное продолжение работы одной из атомных электростанций в Баварии, но в целом поддерживает курс на отказ от АЭС, несмотря на энергокризис.

"За последнее десятилетие мы заплатили много миллиардов за отказ от ядерной энергетики. Отменять все сейчас было бы безумием и стоило бы нам еще больше", — сказала Бербок.

В июне 2022 года Газпром начал сокращать поставки Северным потоком "из-за проблем с оборудованием" и сжигать лишний газ. С 27 июля прокачка упала до 33 млн куб. м (при номинале 167 млн куб. м). В Канаде, Германии и Украине заявляли, что "техпроблемы" – отговорка: в действительности речь идет о шантаже.

Несмотря на это, 10 июня Канада по просьбе Германии решила вернуть турбину с завода Siemens Energy в Монреале, с тех пор она все еще остается на одном из немецких объектов Siemens.

Андрей Водяный

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