Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси

Правительство Латвии решило ввести дополнительные въездные проверки для граждан России и Беларуси, пишет Delfi. До сих пор дополнительно проверяли только отдельных граждан РФ – из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии, но из-за агрессии это правило решили распространить на всех россиян, а заодно и на белорусов.

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Изменения в правилах означают, что при выдаче визы или вида на жительство граждане этих стран должны будут проходить через дополнительную проверку на предмет того, будет ли их въезд угрозой национальной безопасности или общественному порядку Латвии.

Сейчас Латвия выдает визы россиянам только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС в случае тяжелой болезни или смерти родственников. Такая же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.

8 августа президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Страны Балтии, Чехия, Финляндия, Дания поддержали эту идею, но некоторые страны ЕС против (например, Кипр и Греция).

По неофициальным данным, министры иностранных дел ЕС согласуют компромиссный вариант – прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что въезд в ЕС для россиян останется открытым, но будет очень сложным.

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Андрей Водяный

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