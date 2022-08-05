Латвия остановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Посольство Латвии в РФ прекратило выдачу любых виз россиянам. Единственным исключением могут быть похороны близких родственников, сообщает пресс-служба посольства.

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Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан РФ.

Исключение может быть сделано только для участия в похоронах близкого родственника.

31 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС должен закрыться для российских туристов. Также он призвал признать РФ государством-спонсором терроризма.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия, Литва и Латвия приостановили выдачу туристических виз россиянам. Исключением были гуманитарные визы.

В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине.

Эстония и Финляндия хотят вынести вопрос запрета выдачи туристических виз россиянам на уровне ЕС.

Оксана Житнюк

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