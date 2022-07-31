Латвия: ЕС должен признать Россию спонсором терроризма и запретить въезд туристам из РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейский СОюз должен признать Россию страной-спонсором терроризма и закрыться для российских туристов. Об этом Ринкевичс написал в Twitter.

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Глава МИД Латвии осудил зверское убийство украинских пленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, которые оккупанты совершают в Украине.

"ЕС должен признать Россию государством-спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан России", – написал Ринкевичс.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Президент Владимир Зеленский, говоря о теракте в Еленовке, заявил, что Россию рано или поздно придется признать террористом..

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Наталия Медведева

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