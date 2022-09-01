Американские аналитики призвали Байдена срочно дать ВСУ баллистические ракеты ATACMS

Западное дальнобойное оружие помогло ВСУ поразить важные цели за линией фронта в рамках стратегии по ослаблению возможностей России удерживать захваченную территорию и сделало контрнаступление Украины возможным. Поэтому Вашингтон должен безотлагательно предоставить Украине армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, призывают американские аналитики в статье для Defence News.

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Опасения Белого дома, что предоставление такого вооружения ВСУ вызовет российскую эскалацию, они определяют как "преувеличенные", и добавляют: риск можно еще больше снизить, если потребовать от Киева использовать ATACMS только против российских военных объектов на территории Украины, включая Донбасс и Крым.

"Киев уже доказал, что может ответственно и эффективно использовать системы от США, начиная от Javelin и заканчивая HIMARS, и у Вашингтона есть веские основания полагать, что ВСУ будут применять ATACMS таким же образом", – пишут аналитики.

Авторы аргументируют: ATACMS позволит ВСУ "с большей легкостью, частотой и эффективностью" бить по важным целям еще глубже в тылу врага, включая корабли ЧФ РФ и порт в Севастополе, а также ослабит возможности РФ систематически бить издали по городам. Кроме того, это поможет снизить частоту ракетных ударов ВМС РФ и ослабит блокаду портов на Черном море.

СПРАВКА. ATACMS — баллистическая ракета малой дальности, которая может запускаться как с М142 HIMARS, так и с М270 MLRS или MARS II. Некоторые варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км, то есть, могут поражать цели на расстоянии, более чем в три раза превышающем дальность переданных ВСУ снарядов GMLRS. Такие ракеты несут 225-килограммовую унитарную боеголовку (боевая часть в 2,5 раза больше, чем у снарядов GMLRS).

Удары ATACMS по главным узлам управления и контроля РФ "могут дезорганизовать российские силы", а уничтожение средств ПВО С-300 и С-400 "позволит Воздушным силам действовать более эффективно".

Удары GMLRS, добавили аналитики, нарушили логистику захватчиков только на тактическом уровне.

"Возможно, наиболее важным является то, что украинские военные смогут при помощи ATACMS разрушить ж/д станции и мосты, от которых зависит снабжение группировок РФ. Уничтожение ключевых узлов может нарушить российскую логистику на оперативном уровне", – отмечается в статье.

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Авторы статьи заметили, что до сих пор реакция Москвы на поставки передовых западных военных систем Украине "была больше лаем", чем реальными действиями. Они пишут, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже", не хочет прямой войны с США, а именно это случится, если РФ пойдет на эскалацию и нападет на члена НАТО.

"Это вряд ли изменится с введением ATACMS", – прогнозируют они.

К тому же, добавили аналитики, на некоторых участках поля боя ВСУ могут контролировать логистику врага на территории России даже с помощью GMLRS и самолетов, которые обслуживаются при поддержке Запада.

"И тем не менее, Киев уважает просьбы США не использовать предоставленное американцами оружие большой дальности для нанесения ударов по целям в России. Можно ожидать, что украинцы выполнят аналогичную просьбу, связанную с ATACMS, если администрация Джо Байдена приложит такое условие", – аргументируют авторы.

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Аргументы, что РФ в ответ на поставки ATACMS применит химическое или тактическое ядерное оружие против Украины, аналитики считают нерелевантными: эти угрозы "следует тщательно отслеживать, но они кажутся маловероятными".

Они признают, что вряд ли справедливо просить Киев воздержаться от трансграничных ударов ATACMS, когда Россия ведет войну на уничтожение, и отмечают: предоставление Киеву таких ракет с ограничением их использования территорией Украины, в том числе в Крыму, "может помочь скорее отразить путинское вторжение", а не выгнать оккупантов.

"Но даже с ограничениями предоставить Украине ATACMS намного лучше, чем вообще не предоставлять это оружие", – резюмировали в Defence News.

Авторы материала – сотрудники Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократии. Райан Бробст – аналитик, Джон Харди – старший аналитик по российской внешней политике и политике безопасности, Брэдли Боумен – старший директор аналитического центра, ранее работал советником по нацбезопасности членов комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям, был офицером армии США и доцентом Военной академии США.

18 августа 2022 года почти 20 военных и дипломатов США призвали Байдена дать ВСУ ATACMS; Госдеп им ответил.

По состоянию на 25 августа в Пентагоне считали, что Украине якобы пока не нужны ATACMS.

Євген Пилипенко

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