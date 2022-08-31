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В бундесвере предупредили НАТО: В России есть ресурсы, чтобы открыть второй фронт

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 20:55
В бундесвере предупредили НАТО: В России есть ресурсы, чтобы открыть второй фронт - Фото
Эберхард Цорн (фото - EPA)

Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн предупредил страны НАТО, что в России есть военный потенциал, чтобы открыть второй фронт. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

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"В настоящее время основная часть сухопутных войск России сосредоточена в Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", — сообщил  Эберхард Цорн.

Он добавил, что помимо армии в распоряжении России также есть военно-морской флот, большая часть которого еще не задействована в войне против Украины. 

По его оценкам, российские военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для стран НАТО.

"Что касается ее вооруженных сил, Россия вполне способна расширить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудным шагом", – добавил Цорн.

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Наталия Фреик
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