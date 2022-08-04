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"В наших интересах, чтобы Путин не преуспел". Генсек НАТО обратился к Западу об Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:46
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Первейшая задача Североатлантического альянса по войне России против Украины – чтобы агрессор не победил, потому что тогда у диктатора РФ Владимира Путина "будет подтверждение, что насилие работает, – и другие соседние страны могут быть следующими". Об этом, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, "в наших интересах, чтобы Путин не преуспел в своих амбициях по Украине".

"Мир, в котором урок для Путина состоит в том, что он получает то, что хочет, применяя военную силу, также является для нас более опасным миром", – объяснил генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что идет "жестокая и кровавая война на истощение", и Запад должен оставаться несгибаемым в поддержке Украины. Он отметил, что союзники платят цену за это, получая инфляцию и другие издержки.

"Но помните – цена, которую мы платим, может измеряться деньгами. Цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями. Каждый день сотни убитых или раненых. <...> Мы несем моральную ответственность за их поддержку. Это независимая страна с населением более 40 млн, которая несправедливо подвергается жестокой агрессивной войне. Мы не можем быть равнодушны к этому", – подчеркнул он.

Евгений Пилипенко
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