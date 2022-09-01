Решение ЕС по визам для россиян касается не только отмены упрощенной выдачи – Кулеба

Решение, принятое вчера, 31 августа, министрами иностранных дел ЕС относительно ограничения поездок граждан России в Евросоюз касается не только приостановки соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

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По словам Кулебы, вчерашнее решение нужно рассматривать в динамике.

Глава МИД рассказал, что в начале дискуссии министров ЕС базовое решение состояло только в приостановке действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам России.

"Но в результате непростых дискуссий... обмена мыслями между министрами иностранных дел стран ЕС и мной была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение", – сказал Кулеба.

Он заявил, что была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС относительно России.

"То есть речь идет не только о приостановке действия соглашения. Там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в случае, если вчерашнее решение будет надлежащим образом, добросовестно имплементировано всеми странами-членами ЕС, то это решение будет максимально приближено к тому, чего хотела Украина", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что добросовестность имплементации этого решения непосредственно повлияет на его эффективность.

"Дьявол кроется в деталях, поэтому – в принципе вчера было принято правильное решение, но детали в имплементации могут разрушить его эффективность. Именно поэтому я акцентирую на важности имплементации", – пояснил Кулеба.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.

Наталія Медведєва

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