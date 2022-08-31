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Главы МИД Евросоюза договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

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31.08.2022, 15:56
Главы МИД Евросоюза договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - duma.gov.ru)
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На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге решено приостановить все действующие соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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ОБНОВЛЕНО в 16:43. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель позже официально подтвердил, что министры иностранных дел стран-членов договорились о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится риском для безопасности", — говорится в его Twitter.

Боррель также сказал, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Решение о приостановке упрощенного режима предоставления виз для граждан России является компромиссным, так как ряд стран Евросоюза, в частности, Франция и Германия, не готовы поддержать полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз, который уже введен на национальном уровне в Чехии, Эстонии и нескольких других странах ЕС.  

Приостановка соглашений с Россией об упрощенном режиме предоставления виз означает, что граждане РФ смогут и далее получать шенгенские туристические визы, однако им придется в общем случае дольше ждать, больше платить и собирать больше документов. 

СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, ЭстонияЧехияФинляндияДания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит - "это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

  • Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси.
  • Австрия выступает против жесткого визового запрета для граждан РФ; глава МИД страны считает, что россияне якобы "не знают, что их армия творит в Украине".
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против жесткого визового запрета для граждан РФ, поскольку "российские студенты, художники, ученые и фрилансеры должны иметь возможность путешествовать в страны Европы".

Сергей Бережной
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шенгенская виза визы россиянам евросоюз Петер Сийярто
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