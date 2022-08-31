Главы МИД Евросоюза договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

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На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге решено приостановить все действующие соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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ОБНОВЛЕНО в 16:43. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель позже официально подтвердил, что министры иностранных дел стран-членов договорились о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится риском для безопасности", — говорится в его Twitter.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Боррель также сказал, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Решение о приостановке упрощенного режима предоставления виз для граждан России является компромиссным, так как ряд стран Евросоюза, в частности, Франция и Германия, не готовы поддержать полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз, который уже введен на национальном уровне в Чехии, Эстонии и нескольких других странах ЕС.

Приостановка соглашений с Россией об упрощенном режиме предоставления виз означает, что граждане РФ смогут и далее получать шенгенские туристические визы, однако им придется в общем случае дольше ждать, больше платить и собирать больше документов.

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси.

Австрия выступает против жесткого визового запрета для граждан РФ; глава МИД страны считает, что россияне якобы "не знают, что их армия творит в Украине".

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против жесткого визового запрета для граждан РФ, поскольку "российские студенты, художники, ученые и фрилансеры должны иметь возможность путешествовать в страны Европы".

Сергей Бережной

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