Главы МИД Евросоюза договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге решено приостановить все действующие соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

ОБНОВЛЕНО в 16:43. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель позже официально подтвердил, что министры иностранных дел стран-членов договорились о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится риском для безопасности", — говорится в его Twitter.

