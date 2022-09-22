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Путин выбрал эскалацию вместо дипломатии и должен ответить за агрессию – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 18:36
Путин выбрал эскалацию вместо дипломатии и должен ответить за агрессию – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин решил не искать дипломатических решений и выбрал путь еще большей эскалации, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.

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Объявлением мобилизации и прямыми угрозами применить ядерное оружие Путин ясно дал понять, что вместо дипломатического выхода из войны он выбрал дальнейшую эскалацию, сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что "эту войну начал один человек – Владимир Путин, и добровольно прекратить ее может только он". 

Именно Путин как инициатор войны должен понести ответственность за нее, подчеркнул Блинкен.

Он считает, что выявленные на деоккупированных территориях Украины свидетельства военных преступлений – это следствие "не отдельных эксцессов, а четкой модели поведения россиян на всех оккупированных ею территориях". Массовое захоронение в Изюме стало еще одним свидетельством этого.

Блинкен также указал на систематические удары, которые Россия наносит по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, и назвал это еще одним грубым нарушением Россией международного права.    

Госсекретарь США подчеркнул, что если ООН в случае вторжения России в Украину не защитит принцип нерушимости границ, это развяжет другим агрессорам руки для произвольного перекраивания границ.

Совбез ООН должен однозначно заявить, что никакие попытки аннексии никаких частей территории Украины не могут быть законными, сказал Блинкен.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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владимир путин военные преступления Энтони Блинкен
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