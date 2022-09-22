Буча, Бородянка, Изюм – это эхо Нюрнберга, которое все должны услышать: прокурор МУС
Офис прокурора Международного уголовного суда направляет новую группу следователей на деоккупированные территории на востоке Украины, заявил прокурор МУС Карим Хан в выступлении на Совете безопасности ООН.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Прокурор Карим Хан сказал, что его офис находится в процессе расследования, задача которого – составить объективную картину того, что на самом деле произошло, чтобы представить эти материалы международному суду.
Он напомнил, что его группа начиная с мая поддерживает присутствие на местах расследований, и сказал, что в ближайшие дни на восток Украины отправится новая группа, которая займется исследованием доказательств на деоккупированных территориях.
Карим Хан повторил, что у его группы есть достаточные основания считать, что в Украине были действительно совершены военные преступления. Он опроверг заявления представителей РФ, что свидетельства преступлений в Буче и Бородянке – это якобы "имитация".
Прокурор напомнил о принципах Нюрнбергских процессов, в частности, что военные преступления не имеют срока давности и ответственные за них должны предстать перед судом.
Карим Хан заявил, что в Украине сейчас громко звучит "эхо Нюрнберга, которое все должны слышать".
- 15 сентября появились первые фотографии массового захоронения в Изюме, которое нашли в лесу возле города после его освобождения от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
- Россия отказывается признать ответственность своей армии за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области.
Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельства
Комментарии