Буча, Бородянка, Изюм – это эхо Нюрнберга, которое все должны услышать: прокурор МУС

Офис прокурора Международного уголовного суда направляет новую группу следователей на деоккупированные территории на востоке Украины, заявил прокурор МУС Карим Хан в выступлении на Совете безопасности ООН.

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Прокурор Карим Хан сказал, что его офис находится в процессе расследования, задача которого – составить объективную картину того, что на самом деле произошло, чтобы представить эти материалы международному суду.

Он напомнил, что его группа начиная с мая поддерживает присутствие на местах расследований, и сказал, что в ближайшие дни на восток Украины отправится новая группа, которая займется исследованием доказательств на деоккупированных территориях.

Карим Хан повторил, что у его группы есть достаточные основания считать, что в Украине были действительно совершены военные преступления. Он опроверг заявления представителей РФ, что свидетельства преступлений в Буче и Бородянке – это якобы "имитация".

Прокурор напомнил о принципах Нюрнбергских процессов, в частности, что военные преступления не имеют срока давности и ответственные за них должны предстать перед судом.

Карим Хан заявил, что в Украине сейчас громко звучит "эхо Нюрнберга, которое все должны слышать".

15 сентября появились первые фотографии массового захоронения в Изюме, которое нашли в лесу возле города после его освобождения от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Россия отказывается признать ответственность своей армии за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области.

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Сергій Бережний

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