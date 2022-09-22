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Буча, Бородянка, Изюм – это эхо Нюрнберга, которое все должны услышать: прокурор МУС

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 17:55
Буча, Бородянка, Изюм – это эхо Нюрнберга, которое все должны услышать: прокурор МУС - Фото
Карим Хан в Буче (Фото - EPA)

Офис прокурора Международного уголовного суда направляет новую группу следователей на деоккупированные территории на востоке Украины, заявил прокурор МУС Карим Хан в выступлении на Совете безопасности ООН.

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Прокурор Карим Хан сказал, что его офис находится в процессе расследования, задача которого – составить объективную картину того, что на самом деле произошло, чтобы представить эти материалы международному суду. 

Он напомнил, что его группа начиная с мая поддерживает присутствие на местах расследований, и сказал, что в ближайшие дни на восток Украины отправится новая группа, которая займется исследованием доказательств на деоккупированных территориях. 

Карим Хан повторил, что у его группы есть достаточные основания считать, что в Украине были действительно совершены военные преступления. Он опроверг заявления представителей РФ, что свидетельства преступлений в Буче и Бородянке – это якобы "имитация". 

Прокурор напомнил о принципах Нюрнбергских процессов, в частности, что военные преступления не имеют срока давности и ответственные за них должны предстать перед судом.

Карим Хан заявил, что в Украине сейчас громко звучит "эхо Нюрнберга, которое все должны слышать".

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельства

Сергій Бережний
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военные преступления совбез оон международный уголовный суд Карим Хан
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