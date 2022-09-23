Ни одна страна не может судить Путина, в мире нет механизмов – посол по особым поручениям
Сейчас в мире не существует механизмов, которые предусматривают возможность судить международных преступников из России, у которых есть функциональный иммунитет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич, передает Укринформ.
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"Мы должны говорить о том, что международные преступники России должны понести ответственность. Но пока нет механизмов для этого", – сказал Кориневич.
По его словам, существуют люди, для которых в мире установлен функциональный иммунитет.
"В национальных судах не только Украины, но и других государств как минимум три человека не могут быть привлечены к ответственности из-за того, что у них функциональный иммунитет. Это глава государства, глава правительства, глава МИД", – пояснил Кориневич.
Он подчеркнул, что в связи с этим сейчас Украина или любое другое государство не может судить российского диктатора Владимира Путина.
"Это происходит из-за общеустановленных норм и правил, действующих в международном праве", – сказал Кориневич.
22 сентября президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
- 22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин как инициатор войны должен понести ответственность за нее.
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