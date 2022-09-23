Ни одна страна не может судить Путина, в мире нет механизмов – посол по особым поручениям

Сейчас в мире не существует механизмов, которые предусматривают возможность судить международных преступников из России, у которых есть функциональный иммунитет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич, передает Укринформ.

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"Мы должны говорить о том, что международные преступники России должны понести ответственность. Но пока нет механизмов для этого", – сказал Кориневич.

По его словам, существуют люди, для которых в мире установлен функциональный иммунитет.

"В национальных судах не только Украины, но и других государств как минимум три человека не могут быть привлечены к ответственности из-за того, что у них функциональный иммунитет. Это глава государства, глава правительства, глава МИД", – пояснил Кориневич.

Он подчеркнул, что в связи с этим сейчас Украина или любое другое государство не может судить российского диктатора Владимира Путина.

"Это происходит из-за общеустановленных норм и правил, действующих в международном праве", – сказал Кориневич.

22 сентября президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин как инициатор войны должен понести ответственность за нее.

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Наталія Медведєва

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