Украина отдала России Медведчука в обмен на 200 военнослужащих

Украина вернула из плена 200 военнослужащих в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Об этом сообщил и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк в эфире телемарафона.

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Малюк сообщил, что из 215 пленных, освобожденных из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Медведчука.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ", – отметил Малюк.

Он добавил, что во время работы по делам Медведчука сотрудники СБУ обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях.

"А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – сказал и.о. главы СБУ.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не помешает рассмотрению его дел в суде.

Малюк сообщил, что Медведчук также дал согласие на обмен.

В мае Кремль неоднократно отказывался освобождать защитников Мариуполя в обмен на Медведчука. В РФ заявляли, что Медведчук – гражданин Украины, который якобы "не имеет отношения к России и не является военным", тогда как в случае с бойцами с Азовстали "речь идет о военных и о членах националистических формирований".

Вечером 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

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Наталія Медведєва

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