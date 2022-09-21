UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вернула из плена часть защитников Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 23:36
Украина вернула из плена часть защитников Азовстали - Фото
Михайло Діанов на Азовсталі (Фото - Дмитро Козацький)

Из плена российских оккупантов освобождены некоторые защитники Азовстали. Официального подтверждения этой информации пока нет, но украинские Telegram-каналы публикуют соответствующие фото.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Судя по фото, из плена россиян освобождены начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик "Пташка" (Екатерина Полищук), морпех Михаил Дианов.

Один из командиров полка Азов Максим Жорин подтвердил состоявшийся вечером 21 сентября обмен пленными, после чего часть "азовцев", защищавших Мариуполь, оказались дома.

Суспильне сообщает, что обмен проходил в Черниговской области.

На данный момент неизвестно, сколько украинцев удалось освободить из плена, и сколько пленных Украина передала российской стороне. LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в Офис президента и Службу безопасности Украины. Там пообещали подробности позже.

Украина вернула из плена часть защитников Азовстали

Украина вернула из плена часть защитников Азовстали

Украина вернула из плена часть защитников Азовстали
СПРАВКА. 17 мая Генштаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава. Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный комитет Красного Креста. РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".
  • Сегодня также стало известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь обмен пленные азовсталь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 