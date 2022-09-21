Украина вернула из плена часть защитников Азовстали
Из плена российских оккупантов освобождены некоторые защитники Азовстали. Официального подтверждения этой информации пока нет, но украинские Telegram-каналы публикуют соответствующие фото.
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Судя по фото, из плена россиян освобождены начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик "Пташка" (Екатерина Полищук), морпех Михаил Дианов.
Один из командиров полка Азов Максим Жорин подтвердил состоявшийся вечером 21 сентября обмен пленными, после чего часть "азовцев", защищавших Мариуполь, оказались дома.
Суспильне сообщает, что обмен проходил в Черниговской области.
На данный момент неизвестно, сколько украинцев удалось освободить из плена, и сколько пленных Украина передала российской стороне. LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в Офис президента и Службу безопасности Украины. Там пообещали подробности позже.
- Сегодня также стало известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.
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