Украина вернула из плена РФ 215 военнослужащих, 108 из них – "азовцы"

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. Об этом в эфире телемарафона объявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Из плена россиян освобождены командиры Денис "Редис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко.

Пятеро украинских командиров находятся в Турции, сообщил Ермак.

Ермак сообщил, что в обмен на 200 военнослужащих Украина отдала подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, "который уже дал все возможные показания следствию".

Пятерых командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных, "не имеющих никакого интереса" для Украины, по словам главы ОП.

Обмен пленными проходил в несколько этапов и в разных локациях. Кроме "азовцев", из плена возвращены пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТрОшники, таможенники, гражданские, отметил Ермак.

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Вечером 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

Оксана Житнюк

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