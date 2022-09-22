Азовцы "Редис" и "Калина" освобождены из плена россиян
22.09.2022, 00:34
Денис Прокопенко (скриншот)
Из плена российских оккупантов освобождены защитники Азовстали, в том числе "Редис" и "Калина".
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Официальной информации от украинской стороны о состоявшемся обмене пленными пока не было, но в украинских Telegram-каналах распространяют фото освобожденных защитников Мариуполя, в том числе командира полка Азов Дениса "Редиса" Прокопенко и замкомандира Азова Святослава "Калину" Паламаря.
На фото с освобожденными защитниками присутствуют министр внутренних дел Денис Монастырский и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в Офис президента и Службу безопасности Украины. Там пообещали подробности позже.
- Вечером 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.
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