Азовцы "Редис" и "Калина" освобождены из плена россиян

Из плена российских оккупантов освобождены защитники Азовстали, в том числе "Редис" и "Калина".

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Официальной информации от украинской стороны о состоявшемся обмене пленными пока не было, но в украинских Telegram-каналах распространяют фото освобожденных защитников Мариуполя, в том числе командира полка Азов Дениса "Редиса" Прокопенко и замкомандира Азова Святослава "Калину" Паламаря.

На фото с освобожденными защитниками присутствуют министр внутренних дел Денис Монастырский и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в Офис президента и Службу безопасности Украины. Там пообещали подробности позже.

Вечером 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

Оксана Житнюк

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