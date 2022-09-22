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Азовцы "Редис" и "Калина" освобождены из плена россиян

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 00:34
Азовцы
Денис Прокопенко (скриншот)

Из плена российских оккупантов освобождены защитники Азовстали, в том числе  "Редис" и "Калина".

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Официальной информации от украинской стороны о состоявшемся обмене пленными пока не было, но в украинских Telegram-каналах распространяют фото освобожденных защитников Мариуполя, в том числе командира полка Азов Дениса "Редиса" Прокопенко и замкомандира Азова Святослава "Калину" Паламаря.

На фото с освобожденными защитниками присутствуют министр внутренних дел Денис Монастырский и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Азовцы "Редис" и "Калина" освобождены из плена россиян

LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в Офис президента и Службу безопасности Украины. Там пообещали подробности позже.

  • Вечером 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.
Оксана Житнюк
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