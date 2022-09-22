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Пять командиров защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 02:05
Пять командиров защитников Мариуполя будут
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Пять командиров, которые защищали Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении ночью 22 сентября.

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"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом президентом Эрдоганом – что пятеро наших командиров, которые освобождаются из плена, будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции. На время – до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – сказал Зеленский.

Он перечислил имена командиров, которые находятся в Турции: Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Пять командиров защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны – Зеленский

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Турция мариуполь реджеп тайип эрдоган азовсталь Сергей Волынский святослав паламар денис прокопенко Олег Хоменко Денис Шлега
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