Пять командиров защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны – Зеленский

Пять командиров, которые защищали Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении ночью 22 сентября.

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"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом президентом Эрдоганом – что пятеро наших командиров, которые освобождаются из плена, будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции. На время – до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – сказал Зеленский.

Он перечислил имена командиров, которые находятся в Турции: Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега.

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Наталія Медведєва

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