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Пытали током, резали ножом, инсценировали казнь: британцы рассказали о пребывании в плену

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23.09.2022, 16:51
Пытали током, резали ножом, инсценировали казнь: британцы рассказали о пребывании в плену - Фото
Джог Хардинг, Шон Пиннер, Эйден Эслин (Фото - Instagram Cossackgundi)

Освобожденные по обмену граждане Великобритании в интервью Daily Mail рассказали о пытках и издевательствах в российском плену.

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Британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл были освобождены в результате состоявшегося 21 сентября обмена военнопленными.

После возвращения на родину они рассказали в интервью, что российские оккупанты подвергали их физическим и психологическим пыткам, которые временами продолжались по несколько часов. Пленных не только пытали электротоком, наносили им ножевые порезы, но и проводили их через имитацию смертной казни.

Как рассказал журналистам Джон Хардинг, помимо постоянных физических избиений, его пытали "телефоном" – заставляли поворачивать наборный диск, при каждом повороте которого он получал удар током. Он также рассказал, что у палачей не было при этом цели получить какую-то информацию, по его словам, "они делали это ради забавы".

Хардинг также рассказал, что его заставили записать прощальное видео для дочери якобы перед расстрелом.

Эйден Эслин, который попал в плен в Мариуполе и затем был "приговорен к смертной казни" в Донецке, сказал в интервью, что в плену его резали ножом и тоже инсценировали приведение в исполнение "смертного приговора". 

Британцы рассказали, что перед освобождением их сначала почти сутки везли куда-то на дне кузова грузовика, обмотанных скотчем и с завязанными глазами. Затем их доставили в Саудовскую Аравию, где им оказали медицинскую помощь и где их ждали сотрудники британского консульства.

На борту самолета в Саудовскую Аравию, сказал Джон Хардинг, они впервые за несколько месяцев смогли поесть "настоящую еду" – говядину, рис, курицу и блинчики с начинкой. 

В конце апреля сообщалось, что британские волонтеры Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами в Запорожской области. 7 сентября Россия вернула тело Пола Юри, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с явными следами пыток.  

По ранее опубликованным данным, граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе и российские оккупанты угрожали их расстрелять якобы как "наемников".

Сергій Бережний
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оккупанты пытки обмен пленными военнопленные Эйден Эслин Джон Хардинг
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