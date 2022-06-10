Джонсон приказал "всеми силами" добиваться освобождения британских военнопленных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возмущен звучащими из России угрозами убийства британских военнопленных Эйдена Эслина и Шона Пиннера и приказал министрам сделать "все возможное", чтобы добиться их освобождения. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь премьера, сообщает The Guardian.

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Пресс-секретарь Джонсона сказал, что премьер внимательно следит за событиями и попросил все службы сделать все, что в их силах, чтобы как можно скорее воссоединить Эслина и Пиннера с их семьями.

"Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям. Нет никакого оправдания такому нарушению их прав", – сказал пресс-секретарь премьера.

Он утверждает, что Великобритания считает принципиальными переговоры по этой ситуации с Украиной, а не с Россией. Он также отметил, что обсуждать с Россией освобождение военнопленных правительство Великобритании не может, так как "у нас нет регулярного взаимодействия с русскими".

Пресс-секретарь подчеркнул, что британских военнопленных защищает Женевская конвенция как военнослужащих ВСУ.

СПРАВКА. В Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Саадуна Брагима, а также британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Как утверждают росСМИ, все трое проходили службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Британцев российские оккупанты захватили в плен в Мариуполе, а марокканца – в Волновахе.

Вчера министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на намерение террористической организации "ДНР" приговорить трех военных ВСУ из Великобритании и Марокко к смертной казни, назвав его фиктивным.

12 апреля британец Эйден Эслин из Ньюарка, который живет в Украине с 2018 года и защищает Мариуполь в рядах морской пехоты ВСУ, позвонил домой и сказал, что у его подразделения не осталось боеприпасов и они вынуждены сдаться в плен.

4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя вернутся в Киеве и Украина делает для этого все возможное.

9 июня оккупанты приняли решение убить всех трех пленных из Великобритании и Марокко, назвав это "решением суда".

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Сергей Бережной

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