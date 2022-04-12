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Британский морпех, воюющий за Украину, позвонил родным из Мариуполя – BBC

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 15:49
Британский морпех, воюющий за Украину, позвонил родным из Мариуполя – BBC - Фото
Эйден Эслин (Фото – семейный архив)

Британец Эйден Эслин из Ньюарка, который живет в Украине с 2018 года и защищает Мариуполь в рядах морской пехоты ВСУ, позвонил домой и сказал, что у его части не осталось боеприпасов и они вынуждены сдаться в плен российским войскам. Об этом со слов его матери сообщает BBC.

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"Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для продолжения сопротивления. Я люблю своего сына. Он мой герой. Они чертовски хорошо сражались", – сказала мать морпеха Энн Вуд.

Она также сказала, что по телефону Эйден говорил спокойно, и что "Борису (Джонсону. – Ред.) пора уже свалить Путина".

Друг Эйдена Бреннан Филипс также рассказал журналистам, что Эйден ему сказал, что у подразделения не осталось ни продовольствия, ни боеприпасов.

Пресс-секретарь минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявлял, напоминает Guardian, что "ни один из наемников, которых Запад отправляет в Украину воевать", не будет считаться комбатантом в соответствии с международным гуманитарным правом или иметь статус военнопленного.

Сергей Бережной
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