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Оккупанты в Днепрорудном похитили двух британских волонтеров – AP

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 12:57
Оккупанты в Днепрорудном похитили двух британских волонтеров – AP - Фото
Иллюстративное фото - EPA

По данным британской волонтерской группы Presidium Network, двое граждан Великобритании были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области. Об этом сообщает Associated Press.

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Операционный директор группы Доминик Бирн утверждает, что британцы Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами, когда помогали эвакуации семьи из зоны боевых действий. Бирн говорит, волонтеры действовали самостоятельно и не были связаны ни с одной организованной группой.

Бирн также сообщил, что семью, которой британцы помогали эвакуироваться, россияне допрашивали о "британских шпионах". Семье затем удалось добраться до Польши.  

В МИД Великобритании не сразу ответили на запрос AP о комментарии. Россия захват британских граждан не подтвердила.

  • 19 апреля сообщалось, что Великобритания не намерена вступать с Россией в переговоры об обмене Виктора Медведчука на двух британских легионеров, которые попали в плен в Мариуполе.

Сергей Бережной
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Великобритания эвакуация заложники волонтеры
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