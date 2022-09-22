Посол Великобритании: При обмене освобождены пять британских граждан, один не дожил

При обмене пленными, помимо украинских граждан, из плена оккупантов были освобождены пять граждан Великобритании; еще один, к сожалению, до освобождения не дожил. Об этом заявила на брифинге в Офисе президента посол Великобритании Мелинда Симмонс.

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Посол Великобритании сказала, что обмен подвел итоги "пятимесячной неопределенности" и стал результатом кропотливой работы множества людей и институций.

Она добавила, что при обмене освобождены пять человек, и еще один, Пол Юри, к сожалению, не дожил до завершения обмена.

Симмонс поблагодарила всех, кто способствовал освобождению людей из российского плена, и сказала, что пока воздержится от предоставления другой информации о ходе и результатах обмена, чтобы не навредить дальнейшей работе в этом направлении.

В конце апреля сообщалось, что британские волонтеры Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами в Запорожской области. 7 сентября Россия вернула тело Пола Юри, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с явными следами пыток.

По ранее опубликованным данным, граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".

В брифинге участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава МВД Денис Монастырский, и. о. главы СБУ Василий Малюк, а также послы США и Швеции, граждане которых были освобождены в результате обмена.

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Сергій Бережний

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