Посол Великобритании: При обмене освобождены пять британских граждан, один не дожил
При обмене пленными, помимо украинских граждан, из плена оккупантов были освобождены пять граждан Великобритании; еще один, к сожалению, до освобождения не дожил. Об этом заявила на брифинге в Офисе президента посол Великобритании Мелинда Симмонс.
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Посол Великобритании сказала, что обмен подвел итоги "пятимесячной неопределенности" и стал результатом кропотливой работы множества людей и институций.
Она добавила, что при обмене освобождены пять человек, и еще один, Пол Юри, к сожалению, не дожил до завершения обмена.
Симмонс поблагодарила всех, кто способствовал освобождению людей из российского плена, и сказала, что пока воздержится от предоставления другой информации о ходе и результатах обмена, чтобы не навредить дальнейшей работе в этом направлении.
В конце апреля сообщалось, что британские волонтеры Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами в Запорожской области. 7 сентября Россия вернула тело Пола Юри, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с явными следами пыток.
По ранее опубликованным данным, граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".
В брифинге участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава МВД Денис Монастырский, и. о. главы СБУ Василий Малюк, а также послы США и Швеции, граждане которых были освобождены в результате обмена.
СПРАВКА. Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана.
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