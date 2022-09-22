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Посол Великобритании: При обмене освобождены пять британских граждан, один не дожил

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 20:04
Посол Великобритании: При обмене освобождены пять британских граждан, один не дожил - Фото
Мелинда Симмонс (Фото - Офис президента)

При обмене пленными, помимо украинских граждан, из плена оккупантов были освобождены пять граждан Великобритании; еще один, к сожалению, до освобождения не дожил. Об этом заявила на брифинге в Офисе президента посол Великобритании Мелинда Симмонс.  

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Посол Великобритании сказала, что обмен подвел итоги "пятимесячной неопределенности" и стал результатом кропотливой работы множества людей и институций.

Она добавила, что при обмене освобождены пять человек, и еще один, Пол Юри, к сожалению, не дожил до завершения обмена.

Симмонс поблагодарила всех, кто способствовал освобождению людей из российского плена, и сказала, что пока воздержится от предоставления другой информации о ходе и результатах обмена, чтобы не навредить дальнейшей работе в этом направлении.

В конце апреля сообщалось, что британские волонтеры Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами в Запорожской области. 7 сентября Россия вернула тело Пола Юри, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с явными следами пыток.  

По ранее опубликованным данным, граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".

В брифинге участвовали также глава Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, глава МВД Денис Монастырский, и. о. главы СБУ Василий Малюк, а также послы США и Швеции, граждане которых были освобождены в результате обмена.

СПРАВКА. Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана. 

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Сергій Бережний
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