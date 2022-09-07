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Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула Украине тело британского волонтера

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 22:04
Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула Украине тело британского волонтера - Фото
Пол Юри (скриншот видео)

Россия передала Украине изуродованное тело британского волонтера Пола Юри, которого с конца апреля оккупанты удерживали в плену в Донецке. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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О смерти британского волонтера в плену российские пропагандисты сообщили еще в июле, и после более полутора месяцев переговоров РФ через подконтрольную ей террористическую организацию ДНР передала его тело Украине.

Лубинец подчеркнул, что тогда россияне говорили о смерти "в результате болезни и стресса", но сегодня Украина получила труп с отсутствующими частями тела, многочисленными порезами и следами пыток.

"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего, и у любого, кто это увидит, сомнений не останется", – заявил Лубинец.

Генпрокурор Андрей Костин на сегодняшнем брифинге объявил о начале досудебного расследования по факту возможных пыток и убийства волонтера.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы", – сказал генпрокурор.

  • В конце апреля сообщалось, что двое британских волонтеров Пол Юри и Дилан Хили были захвачены оккупантами в Запорожской области, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий. 
  • 15 июля стало известно о смерти Пола Юри в плену подконтрольных России террористов. Боевики сказали, что он умер из-за "диагнозов и стресса". Мать Пола Юри сообщила, что он был диабетиком.
Оксана Житнюк
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Великобритания волонтер пол юри
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