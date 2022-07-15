В российском плену умер волонтер из Великобритании

В российском плену умер гражданин Великобритании Пол Юри, который работал волонтером в Украине. Это подтвердила пресс-служба Интернационального легиона в комментарии Интерфакс-Украина.

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"Мы опечалены известием о смерти мистера Юри", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что Юри не был в Интернациональном легионе и не воевал. По их словам, он был сотрудником гуманитарной организации Presidium Network.

В пресс-службе Интернационального легиона отказались комментировать это событие LIGA.net, поскольку Юри не был легионером. LIGA.net также обратилась за комментариями в Presidium Network.

В апреле COO Presidium Network Доминик Бирн сообщил, что двух британцев – Пола Юри и Дилана Хили – похитили на временно оккупированной территории Запорожской области, когда они помогали эвакуации семьи из зоны боевых действий.

Сегодня боевики террористической организации ДНР заявили, что Юри умер из-за "диагнозов и стресса".

Его мать, Линда Юри, написала в Facebook, что очень зла и напомнила – ее сын был диабетиком.

"Я действительно зла. Я рассказала, что он очень болен, что у него диабет, я умоляла на Sky News вернуть мне моего сына. Почему вы позволили ему умереть? Я хочу ответов. Почему вы не освободили его? Я ненавижу всех вас. Я в полном бешенстве, правда... Я зла, очень-очень-очень зла. Убийцы, вот кто вы", – написала она.

Ранее террористы из ЛДНР схватили двух британцев и марокканца из ВСУ, продержали их в застенках и решили убить.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада.

ООН назвала военным преступлением решение российских оккупантов убить пленных иностранцев.

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Марк Сировой

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