Семья британца, которого решили убить российские оккупанты, опустошена и опечалена – BBC

Семья британца Шона Пиннера, которого взяли в плен и решили убить российские оккупанты, заявила, что "опустошена и опечалена" "приговором". Родные британца настаивают, что он военнопленный и ему должны быть предоставлены все права, в соответствии с Женевской конвенцией. Об этом сообщает BBC.

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Семья говорит, что Пиннер прожил в Украине четыре года. Он служит по контракту в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Родные британца говорят, что "искренне надеются, что все стороны будут оперативно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона".

"Наша семья, включая его сына и жену-украинку, очень любит и скучает по нему, и мы всем сердцем сочувствуем всем семьям, которые попали в эту ужасную ситуацию", — говорится в заявлении.

Вместе с Шоном Пиннером россияне "судили" также британца Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна.

Кто такие Эйден Аслин и Шон Пиннер

Эйден Аслин — бывший работник по уходу из Ноттингемшира. Ранее он воевал в составе курдских вооруженных формирований в Сирии против группировки Исламское государство.

У Аслина есть украинская невеста. Он переехал в Украину в 2018 году. Имеет британское и украинское гражданство.

По словам его родных, он служит в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Шон Пиннер служил в британской армии до того, как переехал в Украину в 2018 году.

Его жена – украинка. По словам его семьи, у Пиннера трехлетний контракт с морской пехотой ВСУ. Срок действия контракта истекает в конце этого года.

Террористы из ЛДНР схватили двух британцев и марокканца из ВСУ, продержали их в застенках и решили убить.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада.

ООН назвала военным преступлением решение российских оккупантов убить пленных иностранцев.

Вадим Ребрина

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