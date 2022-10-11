Украина вернула тела погибших военных, в частности – из Еленовки

11 октября состоялась очередная передача Украине тел погибших военнослужащих. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В Украину вернули тела 62 погибших военных, в частности, бойцов из Еленовки, где российские оккупанты устроили концлагерь для украинских пленных.

Как отмечается, переговоры были очень тяжелыми, их проводила команда уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал Котенко.

29 июля российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.

В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены.

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Наталія Медведєва

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