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Украина вернула тела погибших военных, в частности – из Еленовки

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 11:50
Украина вернула тела погибших военных, в частности – из Еленовки - Фото
Последствия удара в Еленовке (Скриншот видео)

11 октября состоялась очередная передача Украине тел погибших военнослужащих. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В Украину вернули тела 62 погибших военных, в частности, бойцов из Еленовки, где российские оккупанты устроили концлагерь для украинских пленных.

Как отмечается, переговоры были очень тяжелыми, их проводила команда уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал Котенко.

Читайте также: В Киеве прошла акция памяти украинских военных, погибших в Еленовке

Наталія Медведєва
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Олег Котенко война Еленовка
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