В Киеве прошла акция памяти украинских военных, убитых в Еленовке

В Киеве на Софийской площади во вторник прошла траурная акция памяти украинских военнопленных, убитых россиянами в Еленовке, сообщила корреспондент LIGA.net.

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Сегодня – ровно 40 дней с момента теракта в колонии, где содержались украинские военнопленные.

За это время Россия так и не допустила представителей международных организаций к месту преступления.

"За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к пленным и не предоставила данные о количестве убитых. Есть ли у кого-то еще сомнения насчет того, кто стоял за этим кровавым терактом?" – заявил по этому поводу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина продолжит добиваться, чтобы получить доступ к месту трагедии.

"Все эти 40 дней мы работаем над тем, чтобы получить доступ к месту трагедии, к военнопленным и гражданским заложникам, к раненым. Были направлены соответствующие запросы, и мы не получили никакого официального ответа от Российской Федерации на них", – заявил он.