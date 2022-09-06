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За 40 дней после теракта в Еленовке РФ так и не пустила туда экспертов – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 19:46
За 40 дней после теракта в Еленовке РФ так и не пустила туда экспертов – Подоляк - Фото
Помещение для военнопленных в Еленовке после взрыва (фото - скриншот из видео)

За 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия так и не допустила международные организации на место преступления. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сорок дней с момента циничной казни украинских пленных в Еленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к пленным и не предоставила данные о количестве убитых. Есть ли у кого-то еще сомнения в том, кто стоял за этим кровавым терактом?" – написал Подоляк.

5 сентября гендиректор МККК Роберт Мардини сказал, что Красный Крест не может гарантировать безопасность украинских военнопленных, вышедших с территории завода "Азовсталь", так как у представителей организации нет к ним доступа.

Сергій Бережний
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