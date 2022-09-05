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Красный Крест о пленных с Азовстали: Мы не можем гарантировать безопасность – нас там нет

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 21:37
Красный Крест о пленных с Азовстали: Мы не можем гарантировать безопасность – нас там нет - Фото
Роберт Мардини (Фото - EPA)

Международный комитет Красного Креста не может гарантировать безопасность украинских военнопленных, вышедших с территории завода "Азовсталь", так как у представителей организации нет доступа к ним, нет оружия и нет армии. Об этом сказал гендиректор МККК Роберт Мардини в интервью Украинской правде.

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Журналистка отметила, что украинские военные, стоявшие до последнего в Мариуполе, сдались в плен и надеялись, что Красный Крест будет обеспечивать их безопасность в плену, однако этого не произошло.

"Действительно, МККК зарегистрировал около 1800 покинувших Азовсталь комбатантов, что было согласовано между двумя сторонами, и мы зарегистрировали их с пониманием того, что сможем их посетить. Но не смогли. МККК не может гарантировать безопасность военнопленных. У нас нет армии, у нас нет оружия. Это ответственность и подотчетность тех, кто удерживает этих военнопленных", – сказал Мардини.

Он отметил, что в Красном Кресте "опустошены", когда узнают о гибели военнопленных в СИЗО, из-за отсутствия медпомощи или в результате обстрелов.

"Это не приемлемо. Но мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон согласно конвенциям, которые они приняли, подписали и ратифицировали", – сказал гендиректор МККК.

Комментируя устроенный россиянам теракт в Еленовке, он сказал, что у Красного Креста, как и у украинской стороны, тоже до сих пор нет полной информации о погибших.

Мардини сказал, что Красный Крест намерен добиваться доступа к украинским военнопленным "путем упорных дискуссий и переговоров на всех уровнях". Также он планирует посетить Москву и поднять там этот вопрос.

Его спросили о запланированном россиянами судилище над украинскими защитниками в Мариуполе. Мардини сказал, что представители МККК "обсуждают это в письмах". Он добавил, что диалог – "это единственное оружие, которое есть" у Красного Креста.

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Оксана Житнюк
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Еленовка Азов красный крест военнопленные азовсталь Роберт Мардини
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