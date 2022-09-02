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Когда Россия нарушает Женевские конвенции, Красный Крест это только фиксирует – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 17:30
Когда Россия нарушает Женевские конвенции, Красный Крест это только фиксирует – омбудсмен - Фото
Дмитрий Лубинец (скриншот видео канала Рада)

Международные организации постоянно получают от России отказы в доступе к украинским военнопленным и захваченным россиянами гражданским, но ничего в связи с этим не предпринимают. Об этом заявил в интервью Голосу Америки уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Лубинец напомнил, что "каждая сторона конфликта обязана предоставлять доступ (к военнопленным. – Прим. ред.) для мониторинга Международного Комитета Красного Креста. Доступ к местам содержания, как их лечат, дают ли им воду, обеспечивают ли не реже раза в месяц переписку с родными, если идет судебный процесс – допускают ли адвокатов. Также в обязательном порядке уведомлять, если военнопленный переводится из одного места содержания в другое".  

Омбудсмен заявил, что все перечисленные обязательства Россия нарушает, но международные организации ничего в связи с этим не предпринимают.

"Международный Комитет Красного Креста просто фиксирует, что их не пускают – и все. Их допускает украинская сторона, но их не допускает российская сторона. И дальше реакции – никакой", – говорит он.

Такая же ситуация с гуманитарными группами ООН, утверждает Лубинец.

"Когда, например, я получаю информацию, что они создают какую-то дополнительную миссию, которая будет помогать гражданам Украины, это вызывает у меня только скептическую усмешку. Потому что у нас уже есть четыре миссии ООН: постоянно действующая мониторинговая миссия ООН в Украине, мониторинговая миссия по сбору доказательств военных преступлений на территории Украины, миссия по событиям в Еленовке и миссия по ситуации Запорожская АЭС... Сколько еще миссий нужно создать, чтобы убедиться, что все это не действует на Российскую Федерацию?" – задает он риторический вопрос. 

Лубинец сказал, что не может рассказывать о том, как осуществляется коммуникация украинской стороны с россиянами по вопросам военнопленных, но отметил, что, несмотря на все проблемы, обмены все-таки происходят, хотя и "не так много, как  хотелось бы". 

Сергій Бережний
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Женевская конвенция ООН мккк военнопленные Дмитрий Лубинец обмен военнопленными
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