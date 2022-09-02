Украина вернула из плена 14 защитников
02.09.2022, 15:25
Иллюстративное фото (depositphotos.com)
В Донецкой области состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией: домой вернулись 14 украинских защитников, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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Среди обменянных украинских защитников – десять из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30-й ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.
Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.
Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается.
- 28 июня Украина вернула из плена 17 человек.
- 28 июля Верховная Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен.
- 18 августа в ГУР подтвердили, что Украина имеет достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией.
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