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Украина вернула из плена 14 защитников

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 15:25
Украина вернула из плена 14 защитников - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

В Донецкой области состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией: домой вернулись 14 украинских защитников, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.   

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Среди обменянных украинских защитников – десять из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30-й ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года. 

Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик. 

Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается. 

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Роман Бриль
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военнопленные обмен военнопленными
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