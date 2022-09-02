Украина вернула из плена 14 защитников

В Донецкой области состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией: домой вернулись 14 украинских защитников, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Среди обменянных украинских защитников – десять из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30-й ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.

Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.

Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается.

28 июня Украина вернула из плена 17 человек.

28 июля Верховная Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен.

18 августа в ГУР подтвердили, что Украина имеет достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией.

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Роман Бриль

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