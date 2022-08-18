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Украина имеет достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией — разведка

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 11:42
Украина имеет достаточно пленных оккупантов для обменов с Россией — разведка - Фото
Обмен пленными (Фото: ГУР)

Украина обладает достаточным обменным фондом, чтобы проводить обмены пленными с российскими оккупантами. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, Россия не проявляет повышенного интереса к некоторых группам своих же военнопленных, в первую очередь речь идет о террористах ЛДНР и принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса. 

"Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием, в том числе и в вопросе обмена", — сказал Юсов. 

Он отметил: несмотря на это, переговоры по обмену пленными продолжаются. Представитель ГУР обратил внимание на то, что Россия считает, что она может диктовать условия, но это не так. 

"Работа над возвращением украинских защитников продолжается, ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения бойцов в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные Силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников", — заявил он. 

Юсов назвал обменный фонд "очень сложной, многоуровневой и нелинейной вещью", заявив, что дело не всегда только в количестве пленных. 

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война разведка пленные обмен пленными
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