Силы обороны выпустили заявление по защитникам Мариуполя: Был выбор — плен или смерть

Силы безопасности и обороны Украины выпустили общее заявление насчет ситуации с защитниками Мариуполя, которые находятся в российском плену. Об этом стало известно из соответствующего сообщения силовиков.

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Силовики заявили, что операция по спасению 2500 защитников Мариуполя была единственным вариантом, чтобы сохранить жизни воинов. Отмечается, что альтернативы в виде экстракции не было, стоял выбор — сдача в плен и операция по спасению или гибель на "Азовстали", в первую очередь тяжелораненых.

Уже удалось спасти тяжелораненых бойцов во время обмена в июне, когда были освобождены 95 защитников Мариуполя, большинство из них имели серьезные ранения, сейчас они проходят реабилитацию и получают помощь.

"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска пропавших без вести при особых обстоятельств. В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите", — говорится в заявлении.

Силы обороны заявили, что РФ не придерживается договоренностей и не признает международные нормы, а поэтому вопрос обмена пленными является "сложным и чувствительным".

Госорганы ведут диалог с партнерами, международными организациями и мировыми лидерами, чтобы привлечь внимание к украинским военнопленными.

"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитниками. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – в Еленовку", — резюмировали в сообщении.

СПРАВКА. 17 мая Генштаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава. Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный комитет Красного Креста, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

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Дмитрий Гриниченко

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