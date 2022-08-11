В Мариуполе россияне могут провести судилище над пленными в День Независимости — Бойченко

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины. Об этом сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в здании филармонии Мариуполя россияне обустраивают место для судилища над украинскими пленными и гражданскими. Он отметил, что около 10 000 горожан находятся в российских тюрьмах, также Бойченко упомянул большое количество военнопленных.

Он заявил, что, скорее всего, судилище состоится на День Независимости, 24 августа.

"Таким образом захватчики пытаются для своего потребителя создать "победы", поскольку реальных побед на фронте у них нет. А также пытаются навязывать ложь самим мариупольцам, якобы защитники Украины разрушали город", — заявил городской глава Мариуполя.

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.