UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе россияне могут провести судилище над пленными в День Независимости — Бойченко

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 12:42
В Мариуполе россияне могут провести судилище над пленными в День Независимости — Бойченко - Фото
Клетка в филармонии Мариуполя (Фото: Мариупольский городской совет)

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины. Об этом сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в здании филармонии Мариуполя россияне обустраивают место для судилища над украинскими пленными и гражданскими. Он отметил, что около 10 000 горожан находятся в российских тюрьмах, также Бойченко упомянул большое количество военнопленных. 

Он заявил, что, скорее всего, судилище состоится на День Независимости, 24 августа. 

"Таким образом захватчики пытаются для своего потребителя создать "победы", поскольку реальных побед на фронте у них нет. А также пытаются навязывать ложь самим мариупольцам, якобы защитники Украины разрушали город", — заявил городской глава Мариуполя.

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь военнопленные
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 