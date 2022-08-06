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Мариуполь. Оккупанты ставят клетки в филармонии для судилища над защитниками города – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 15:41
Мариуполь. Оккупанты ставят клетки в филармонии для судилища над защитниками города – фото - Фото
Клетки в филармонии Мариуполя (фото - міськрада Маріуполя)

Российские оккупанты устанавливают клетки в филармонии Мариуполя, чтобы провести судилище над украинскими военными. Об этом сообщает мэрия Мариуполя.

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Отмечается, что тюремные клетки монтируют на сцене из арматуры диаметром 20 мм. По данным мэрии, россияне планируют устроить в сентябре показательное судилище над защитниками Украины.

Мариуполь. Оккупанты ставят клетки в филармонии для судилища над защитниками города – фото

"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают множить военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что надо сделать все, чтобы украинские защитники вернулись живыми, и не допустить в Мариуполе "второй Еленовки", где россияне убили десятки военнопленных.

Читайте также: Посол Польши: Если б Украина получила HIMARS раньше, трагедии в Мариуполе могло бы не быть

Марк Сировой
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