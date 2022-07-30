Резников о массовом убийстве украинских пленных в Еленовке: Это украинская Катынь

Министр обороны Алексей Резников сравнил массовое убийство украинских пленных в Оленивке с расстрелами польских граждан в Катыни в 1940 году.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Обстрел Россией тюрьмы в Оленовке – это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных – это нарушение Женевских конвенций. Россия – это непримиримое террористическое государство, которое нужно победить на поле битвы", — написал он в Twitter.

Массовые казни поляков у села Катынь в Смоленской области России произошли весной 1940 года. Тогда было расстреляно более 20 000 человек, большинство – польские офицеры и солдаты, захваченные в плен.

Читайте также: В Польше "удивлены" желанием россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД

В Еленовке тоже погибли военнопленные, жизнь которым гарантировали ООН и Международный комитет Красного Креста.

Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем взрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера при личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается владельцем ПИК.

Читайте также: ПВК Вагнера и ложь. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.