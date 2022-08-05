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Россияне устроили "рок-концерт" на разрушенной Азовстали в Мариуполе — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 17:29
Россияне устроили
"Концерт" оккупантов на Азовстали (Фото: Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты устроили "рок-концерт" на территории разрушенного завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, на Азовстали прошел концерт с "нытьем" одинокого гитариста для "государственных волонтеров" россиян.

"Мерзости картины это не отменяет. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для окончательной картины осталось дождаться представления в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", — написал он.

Ранее Андрющенко заявлял, что в больницах Мариуполя фактически умирает каждый четвертый пациент из-за массового недостатка лекарств, которые оккупанты предлагают людям "купить в аптеках". Красный Крест сказал, что организация "не имеет полномочий", чтобы оценивать смертность людей. 

Читайте также: Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя 

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь временно оккупированные территории азовсталь
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