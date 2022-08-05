Россияне устроили "рок-концерт" на разрушенной Азовстали в Мариуполе — фото

Российские оккупанты устроили "рок-концерт" на территории разрушенного завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на Азовстали прошел концерт с "нытьем" одинокого гитариста для "государственных волонтеров" россиян.

"Мерзости картины это не отменяет. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для окончательной картины осталось дождаться представления в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", — написал он.

Ранее Андрющенко заявлял, что в больницах Мариуполя фактически умирает каждый четвертый пациент из-за массового недостатка лекарств, которые оккупанты предлагают людям "купить в аптеках". Красный Крест сказал, что организация "не имеет полномочий", чтобы оценивать смертность людей.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

Читайте также: Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.