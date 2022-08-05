Красный Крест говорит, что "не имеет полномочий" оценивать смертность в Мариуполе

Международный комитет Красного Креста заявил, что организация не имеет полномочий, чтобы оценивать смертность людей в оккупированном и разрушенном Россией Мариуполе. Об этом сообщил представитель Красного Креста Александр Власенко в комментарии Громадському.

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По его словам, Красный Крест работает в Мариуполе и передает лекарство и питьевую воду в медицинские учреждения. Контроль за использованием медикаментов якобы обеспечивают именно больницы, а не организация или оккупанты.

"У нас нет полномочий оценивать смертность или фиксировать случаи смертей, как правило, при оценке ситуации мы сами полагаемся на сообщения в открытых источниках, а также на то, что нам сообщает руководство медицинских учреждений", — сказал Власенко.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 5 августа, что в больницах Мариуполя фактически умирает каждый четвертый пациент из-за массового недостатка лекарств, которые оккупанты предлагают людям "купить в аптеках".

"Для обустройства "нормальных" условий для российских военных, людей размещают по коридорам. За неимением персонала – фактически бросают в одиночестве. Оттуда и сверхвысокая смертность. Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной", — написал Андрющенко.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

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Дмитрий Гриниченко

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