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Красный Крест говорит, что "не имеет полномочий" оценивать смертность в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 15:40
Красный Крест говорит, что
Разрушенный Мариуполь (Фото: EPA)

Международный комитет Красного Креста заявил, что организация не имеет полномочий, чтобы оценивать смертность людей в оккупированном и разрушенном Россией Мариуполе. Об этом сообщил представитель Красного Креста Александр Власенко в комментарии Громадському

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По его словам, Красный Крест работает в Мариуполе и передает лекарство и питьевую воду в медицинские учреждения. Контроль за использованием медикаментов якобы обеспечивают именно больницы, а не организация или оккупанты. 

"У нас нет полномочий оценивать смертность или фиксировать случаи смертей, как правило, при оценке ситуации мы сами полагаемся на сообщения в открытых источниках, а также на то, что нам сообщает руководство медицинских учреждений", — сказал Власенко.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 5 августа, что в больницах Мариуполя фактически умирает каждый четвертый пациент из-за массового недостатка лекарств, которые оккупанты предлагают людям "купить в аптеках". 

"Для обустройства "нормальных" условий для российских военных, людей размещают по коридорам. За неимением персонала – фактически бросают в одиночестве. Оттуда и сверхвысокая смертность. Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной", — написал Андрющенко. 

Читайте также: Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя 

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь красный крест
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